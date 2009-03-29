Вклад у "неліквід"

1 трильйон доларів у "неліквід".

Міністерство фінансів США опублікувало деталі плану викупу "поганих активів" у американських фінустанов. У профільному міністерстві розраховують позбавляти банки боргових паперів з високим ризиком неповернення разом з приватними інвесторами. При цьому, уряд виділить лише від 75 до 100 млрд. дол. закладених ще у першій програмі допомоги фінсектору, а разом з приватним капіталом бюджет на реалізацію запланованих заходів хочуть збільшити до 1 трлн дол.Експерти висловлюють сумніви стосовно готовності приватних інвесторів владати кошти у цінні папери, які фактично не мають жодної вартості на ринку. Однак, завдяки державним гарантіям механізм запустити можна. Стратегією свого відомства поділився міністр фінансів Тімоті Гейтнер. На його думку приватники потрібні, щоб встановити конкуренцію і, відповідно, справедливу ціну цих паперів на ринку. Враховуючи держгарантії та приблизно 10% дохідність за цими активами, міністерство розраховує на залучення приватного капіталу. Окремі інвестфонди вже висловили своє зацікавлення участю в урядовій програмі.Тімоті Гейтнер (міністр фінансів США): "Дуже важливо всім це зрозуміти, гадаю, люди усвідомлюють, що ми не вийдемо з проблем, якщо ринок не захоче взяти на себе більші ризики."Зазначимо, продаж поганих активів інвесторам проводитиметься на аукціонах, які організовуватиме Федеральна корпорація зі страхування депозитів. Вони будуть розділені на 2 види: з викупу боргів, які знецінюються через рецесію та викупу таких проблемних інструментів, як іпотечні облігації та бонди. Продавцями вищезазначених продуктів можуть бути всі фінансові компанії.