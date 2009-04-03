Вкрадена корона

Копію так званої "Корони Данила Галицького" вимагатимуть знищити через суд.

Автори першого відтворення корони князя Данила Галицького збираються подавати до суду. Вони наполягають, копія корони, що наразі експонується у "Софії Київській" - плагіат, відтак вимагають її знищення. Експерт з геральдики Олексій Руденко переконує - представники так званого "Ордену Данила Галицького" без дозволу скопіювали його реконструкцію, та ще й видають її за копію оригіналу корони.Олексій Руденко (експерт з геральдики, автор першої копії "Корони Данила"): "В даному випадку мова йде про брутальне повторення існуючого і ствердження, що це саме вони є розробниками, вони її відшукали, вони вклали шалені кошти, причому написано, що працювали ювеліри з усіх кінців України".Корона ж, з якої виготовили копію, була створена у 2002 році на замовлення монархічної організації "Трон" і стала лише авторською інтерпретацією атрибуту монаршої влади - каже її автор. Історики ж зауважують - про створення копії справжньої корони князя не може навіть ітися, адже ніхто не знає, як вона виглядала.Олексій Сокирко (кандидат історичних наук, доцент КНУ ім.Т.Шевченка): "В науковій літературі і на рівні публікацій, які циркулюють в академічному світі, таких сенсацій в лапках чи без лапок поки що не відбувалось. Якщо такі відкриття не засвідчені в науковому світі, говорить не про скромність тих людей, а про відсутність цих відкриттів".Тобто, попри гучні заяви про те, що у "Софії" виставляють точну копію королівської корони, жодного наукового підтвердження цьому немає. Для авторів же реконструкції корони, яку було скопійовано, дивною виглядає позиція музеїв, які експонують підробку.