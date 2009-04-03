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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вкрадена корона

22:19, 3 квітня 2009 200

Копію так званої "Корони Данила Галицького" вимагатимуть знищити через суд.

Автори першого відтворення корони князя Данила Галицького збираються подавати до суду. Вони наполягають, копія корони, що наразі експонується у "Софії Київській" - плагіат, відтак вимагають її знищення. Експерт з геральдики Олексій Руденко переконує - представники так званого "Ордену Данила Галицького" без дозволу скопіювали його реконструкцію, та ще й видають її за копію оригіналу корони.Олексій Руденко (експерт з геральдики, автор першої копії "Корони Данила"): "В даному випадку мова йде про брутальне повторення існуючого і ствердження, що це саме вони є розробниками, вони її відшукали, вони вклали шалені кошти, причому написано, що працювали ювеліри з усіх кінців України".Корона ж, з якої виготовили копію, була створена у 2002 році на замовлення монархічної організації "Трон" і стала лише авторською інтерпретацією атрибуту монаршої влади - каже її автор. Історики ж зауважують - про створення копії справжньої корони князя не може навіть ітися, адже ніхто не знає, як вона виглядала.Олексій Сокирко (кандидат історичних наук, доцент КНУ ім.Т.Шевченка): "В науковій літературі і на рівні публікацій, які циркулюють в академічному світі, таких сенсацій в лапках чи без лапок поки що не відбувалось. Якщо такі відкриття не засвідчені в науковому світі, говорить не про скромність тих людей, а про відсутність цих відкриттів".Тобто, попри гучні заяви про те, що у "Софії" виставляють точну копію королівської корони, жодного наукового підтвердження цьому немає. Для авторів же реконструкції корони, яку було скопійовано, дивною виглядає позиція музеїв, які експонують підробку. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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