Вкрали номери кредиток

Найбільше в історії Сполучених Штатів викрадення номерів кредитних карток.

За інформацією Міністерства юстиції США, до злочину причетний 28-річний Альберт Гонсалес з Майямі (штат Флорида). Йдеться про 130 млн. номерів кредитних і дебетових карток.Представники Мін’юсту також зазначили, що скоїти злочин американцю і двом його російським спільникам вдалося через платіжні системи ряду корпорацій. Протягом 5 років вони крали дані про кредитки з серверів декількох мереж супермаркетів, зокрема 7-Eleven і Hannaford, а також процесингової компанії Heartland. Вона обслуговує трансакції 250 тис. американських фірм.Історія почалася в жовтні 2006 року. Викрадені номери кредиток переправлялися до штатів Каліфорнія, Іллінойс, а також до Латвії, Нідерландів і України. Зараз у цій справі ведеться розслідування. Якщо вину Гонсалеса і його команди доведуть в суді, їм загрожує до 20 років ув’язнення за шахрайство і 5 років за змову. Їх також зобов’яжуть виплатити штраф у 250 тисяч доларів за кожен злочин.