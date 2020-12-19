Відома київська підприємиця Влада Молчанова заявила, що власник мажоритарного пакету акцій ринку "Столичний" взяв аванс за продаж акцій підприємства у розмірі 3,5 мільйона доларів. Після цього він припинив будь-яке спілкування з потенційними покупцями.

При цьому Молчанова спростовує заяви компанії "Goodlight capital limited" про спроби рейдерського захоплення ринку і будь-яких діях із заволодіння ринком з її боку або з боку Stolitsa Group. Відповідь на журналістське питання Владі Молчановій опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Світлана Крюкова.

"У цій історії нас просто кинули. Я до сьогодні намагаюся зустрітися зі Стельмахом. Мені цікаво послухати його особисто – що і у кого я намагалася захопити рейдерським шляхом. Це наклеп. І я подала в суд позов про спростування недостовірної інформації. Єдине побажання моє і Stolitsa Group – це в правовому полі, цивілізовано виконати зобов'язання по підписаних договорах", – заявила Молчанова.

За словами Молчанової, компанія Stolitsa Group, акціонером якої вона раніше була, запросила її провести переговори про придбання акцій ринку "Столичний".

"Почалися переговори з усіма засновниками цього проєкту. 22,5% належало компанії "Сучасні ринкові інновації ", 11,6% – Ігорю Панько, 11,6% – групі "Шувар", і мажоритарна частка в 54% – компанії Goodlight capital limited, яку представляв Олександр Стельмах. Отже, в 2018-му році ми почали і провели першу успішну операцію і придбали компанію "Сучасні ринкові інновації ". Далі почалися переговори. З "Шувар" і Панько ми досягли домовленостей", – розповіла вона.

Також, за словами Молчанової, у січні 2019 року було досягнуто домовленості зі Стельмахом про покупку 54,25% частки в ринку "Столичний" за 12 мільйонів доларів. Були підписані два меморандуми, за якими були внесені 2 мільйони доларів і 1,5 мільйона доларів авансу.

"Наступний крок – Stolitsa Group мала звернутися до Антимонопольного комітету, що вона і зробила, а також публічно сповістила ринок про покупку. А продавці повинні були вивести компанію Goodlight capital limited, у якій були проблеми з рахунками, зі складу власників часткою "Столичного ринку" і ввести нового засновника, на яку наша сторона повинна була здійснити платіж", – розповіла вона.

Водночас, за словами Молчанової, з початку 2020 року мажоритарний акціонер вийшов з переговорів, а власники компанії просто перестали брати слухавку. При цьому, на ринку змінився менеджмент, а міноритарні акціонери перестали отримувати звіти про його роботу.

"Тоді ми звернулися в правоохоронні органи, бо нас по суті "кинули" на аванс. Порушили кримінальну справу, розслідування тривало близько півроку, після чого нас сповістили, що Стельмаху підписали підозру в шахрайстві. Ось і все. Тиждень тому в пресі піднявся шквал негативу на мою адресу. Все, в чому мене звинуватили – неправда. Як і Ви, я дізналася про ці події зі ЗМІ", – заявила Молчанова.

Також авторка заяви нагадала, що Stolitsa Group – це одна з найбільших україно-литовських інвестицій в Україну. Група інвестує в девелоперські проєкти під своїм брендом і у роздрібну торгівлю під брендом мережі супермаркетів NOVUS. Один з останніх проєктів – великий торгово-розважальний центр "Ретровіль" на Виноградарі.