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Влада Києва бідкається через нестачу коштів на підготовку столиці до зимового періоду

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У Києва – труднощі із підготовкою до зимового періоду
У Києва – труднощі із підготовкою до зимового періоду / ukranews.com

Відсутність необхідних коштів у статутному капіталі комунального підприємства "Київтеплоенерго" значно ускладнює процес підготовки до опалювального сезону, закупівлю техніки й енергоносіїв, виконання завдань із ремонту та модернізації теплових мереж.

Про це інформує прес-служба КМДА.

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Повернення теплового майна під контроль міста після завершення угоди з ПАТ "Київенерго" – це спільна відповідальність за його подальшу модернізацію та стабільну роботу, подолання кризових процесів, для чого необхідна підтримка з боку власника в особі Київради. Сьогодні ми повинні діяти спільно, аби повернути киянам необхідні послуги, 
– зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також нагадав, що 20 липня рішення про збільшення статутного капіталу Київтеплоенерго із 1,2 до 2 мільярдів гривень не було підтримане депутатами.

За словами Пантелеєва, зазначені кошти необхідні для належної комплектації техніки й обладнання, закупівлі трубопроводів та інших матеріалів для ремонту мереж, закупівлі техніки й обладнання для роботи персоналу, своєчасного розрахунку за енергоносії.

"Фінансових обсягів для якісної підготовки міста до зими катастрофічно не вистачає. Щодня ми ліквідовуємо до півсотні пошкоджень мереж. Неможливо здійснити якісні зміни без належної техніки й обладнання, в умовах, коли аварійність мереж сягає 80%", – наголосив заступник голови КМДА.

Він звернув увагу на те, що підприємство регулярно звітує про кошти, витрачені раніше.

"350 мільйонів гривень пішли на закупівлю теплової енергії з ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6; на оплату праці людям спрямовані понад 180 мільйонів гривень; ще 41 мільйон пішов на витрати у процесі надання послуг – електроенергію, паливо-мастильні матеріали, проведення аварійно-ремонтних робіт; на закупівлю матеріалів і устаткування пішло ще 12 мільйонів гривень", – підкреслив Пантелеєв.

Теги: Новини політики Новини Києва КМДА
Джерело: 24 канал
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