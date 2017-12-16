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Влада свідомо провалює розслідування усіх майданівських справ, – Іллєнко

23:34, 16 грудня 388 Читать новость на русском
Іллєнко заявив, що влада свідомо провалює розслідування майданівських справ
Іллєнко заявив, що влада свідомо провалює розслідування майданівських справ / svoboda.org.ua

Народний депутат України Андрій Іллєнко заявив, що влада свідомо провалює розслідування справ щодо розстрілів на Майдані, адже відпускаються ключові обвинувачувані та свідки тих подій.

Про це політик розповів в ефірі телеканалу ZIK.

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Владою свідомо провалюється розслідування усіх майданівських справ. Відпускаються ключові обвинувачувані та свідки. Наприклад, Садовник, який безпосередньо командував розстрілом людей на Інститутській. Однак, йому просто дали втекти з-під варти. Таких прикладів дуже багато,
– зауважив нардеп.

Іллєнко також зазначив, що сьогодні чути безліч незрозумілих заяв щодо розстрілів на Майдані.

"От десь два роки тому пролунала заява, що нібито тодішній депутат від "Свободи" Ігор Янків якимось чином причетний до розстрілів, бо він жив в готелі "Україна". Але я нагадаю, що тоді в цьому готелі жило як мінімум 50 депутатів із різних фракцій. Також говорили, що він працює викладачем на кафедрі стрільби, але потім виявилося, що він викладач шахів. Тобто, це не нова тема", – додав він.

Окрім того, політик вважає, що спекуляції навколо теми розстрілів на Майдані вигідні перш за все реальним винуватцям тих злочинів, а влада своєю бездіяльністю, або ж відвертим саботажем лише сприяє цьому.

Нагадаємо, 20 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що повідомлення про підозру в побитті та вбивствах учасників Євромайдану отримали 380 осіб, із яких по 49 вже є вироки.

Теги: Євромайдан Верховна Рада Новини України Небесна сотня Розслідування Андрій Іллєнко
Джерело: 24 Канал
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