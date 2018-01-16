Внаслідок ДТП на Донеччині під колесами автобуса загинув чоловік

Поблизу Констянтинівки, що на Донеччині, сталася ДТП. Водій автобуса, який рухався з боку Краматорська, наїхав на 80-річного пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Донецькій області.

ДТП сталася у вівторок, 16 січня, поблизу Констянтинівки. За попередніми даними, пенсіонер, тримаючи в руках велосипед, рухався проїжджою частиною. Чоловік намагався перейти дорогу, але потрапив під транспортний засіб. В результаті наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

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Наразі причини ДТП встановлюються працівниками поліції. Якщо правоохоронці доведуть винуватість водія, то йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.