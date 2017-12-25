Внаслідок невдалого запуску ракети бойовиками загинула ціла родина

У столиці Ємену місті Сана хусити (воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів – "24") здійснили невдалий запуск ракети, в результаті чого загинула сім'я з 10 осіб.

Відповідну інформацію оприлюднив телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерела в уряді країни.

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За словами співрозмовника ресурсу, ракету запущено з парку "Фара Ленд", а впала вона в густонаселеному районі міста.

Також зазначається, що хусити періодично запускають ракети в бік Саудівської Аравії.

До прикладу, 19 грудня саудівська система ПРО збила ракету, яка було спрямовано на столицю країни Ер-Ріяд, а саме на королівський палац Ямама, де тоді проходила зустріч саудівських керівників.