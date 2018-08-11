Внаслідок тривалої спеки сільське господарство Німеччини зазнало мільярдних збитків

Тривала спека, що викликала посуху у багатьох регіонах Німеччини протягом останніх тижнів завдала значних збитків сільськогосподарському комплексу.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані агенції DPA.

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Зазначається, що завдані посухою збитки попередньо оцінюються урядом у щонайменше 1,1 мільярда євро. Спілкою фермерів наразі уже було надіслано запит про фінансову допомогу у розмірі одного мільярда євро.

Федеральний міністр сільського господарства Юлія Клекнер закликала уряди федеральних земель повідомляти про завдані збитки та розмір допомоги яку вони очікують від держави.

Вона також наголосила, що рішення щодо субвенцій буде прийнято після розгляду усіх наданих даних.