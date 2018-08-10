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В горах Баварії другий день палають лісові пожежі: опубліковані фото

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В горах Баварії другий день палає лісова пожежа
В горах Баварії другий день палає лісова пожежа / DPA

У п'ятницю, 10 серпня, у горах Верхньої Баварії (Німеччина) знову спалахнули лісові пожежі. Вогонь поширився на площі близько 150 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомило німецьке агентство DPA.

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Влада в місті Розенхайм заявили про надзвичайний стан в четвер, коли біля гори зібралося близько 200 пожежників, щоб загасити вогонь.

Лісові пожежі в Баварії
Лісові пожежі в Баварії

Оскільки схили у місцевості дуже круті, а вітер непередбачуваний, то пожежники можуть гасити вогонь тільки з повітря, використовуючи вертольоти і контейнери для води.

Пожежники можуть гасити вогонь в горах тільки з повітря
Пожежники можуть гасити вогонь в горах тільки з повітря

Нагадаємо, масові лісові пожежі тривають і в Греції. За офіційними даними пожежників, у масштабних пожежах в країні загинула 91 людина. У п'ятницю, 3 серпня, з цієї причини міністр цивільного захисту Греції Нікос Тоскас подав у відставку.

Теги: Пожежа Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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