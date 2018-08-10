В горах Баварії другий день палають лісові пожежі: опубліковані фото

У п'ятницю, 10 серпня, у горах Верхньої Баварії (Німеччина) знову спалахнули лісові пожежі. Вогонь поширився на площі близько 150 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомило німецьке агентство DPA.

Читайте також: На Львівщині спалахнула масштабна пожежа

Влада в місті Розенхайм заявили про надзвичайний стан в четвер, коли біля гори зібралося близько 200 пожежників, щоб загасити вогонь.



Лісові пожежі в Баварії

Оскільки схили у місцевості дуже круті, а вітер непередбачуваний, то пожежники можуть гасити вогонь тільки з повітря, використовуючи вертольоти і контейнери для води.



Пожежники можуть гасити вогонь в горах тільки з повітря

Нагадаємо, масові лісові пожежі тривають і в Греції. За офіційними даними пожежників, у масштабних пожежах в країні загинула 91 людина. У п'ятницю, 3 серпня, з цієї причини міністр цивільного захисту Греції Нікос Тоскас подав у відставку.