Вниз і вгору

Гривня вміє воювати.

Ще зранку за долар на міжбанку просили 8 гривень 60 копійок, а вже ввечері - на 33 копійки менше. Торги закрилися на рівні 8 гривень 47 копійок за долар, попит - 8,42.Подібну поведінку сьогодні демонструє і євро. Якщо зранку на міжбанку за нього просили майже 12,5 гривень, то вже згодом 12 гривень 27 копійок.Експерти пов’язують різке укріплення гривні з проведенням Національним банком валютних аукціонів для потреб населення та обіцянкою витратити на підтримку курсу щонайменше мільярд доларів із золотовалютних резервів.Екрік Найман (представник комерційного банку): "Після того, як гравці побачили, що Нацбанк хоч невеликі суми, але продає, то гравці вирішили зіграти на випередження."Впевненості національній валюті додали і хороші новини від Міжнародного валютного фонду.Дмитро Яблоновський (аналітик компанії "GFK Ukraine"): "Сьогодні з’явилася на сайті МВФ інформація, що принаймні МВФ не припиняє співпрацю з Україною, а принаймні йде мова про надання наступного траншу."Втім, суттєвішого укріплення гривні не буде - запевняють самі гравці ринку - навіть не зважаючи на те, що валютна пропозиція Нацбанку задовольняє існуючий попит.