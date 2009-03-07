Концентрат з чистих емоцій, посилений проникливими нотами.

У столичному палаці "Україна" великим концертом розпочався тур на підтримку сольного проекту лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука.За його словами, програма "Вночі" вийшла з творчої лабораторії, де можливо створювати абсолютно нову музику, не зовсім властиву творчості гурту. Втім, каже музикант - кожна пісня близька, інтимна для нього, гідна стати також їх колективним внеском у розвиток актуальної української музики. Численні прихильники залишились задоволеними творчими експериментами свого кумира.Ольга (відвідувачка концерту): "Мені подавався і гурт "Океан Ельзи", але і сольне виконання воно є досить цікавим. Хочеться почути його вживу. Адже, мені здається, що цей музичний проект спрямований на живе сприйняття музики".Олександра (відвідувачка концерту): "Програма дуже насичена, перш за все, насичена музикою, насичена різноманітними цікавими інструментами. І хочеться почути щось нове. Я очікую, що Славік знову перевершить себе".Олена (відвідувачка концерту): "Цікаво, трошки більш мелодійно, більше він відійшов від рокових, ну цікаво".Разом з Святославом Вакарчуком у концерті взяли участь учасники групи "Океан Ельзи", талановиті виконавці джазу, класичної та народної музики: піаніст Олексій Саранчін, саксофоніст Богдан Гуменюк, гітарист Олексій Морозов та багато інших. У запису однієї з композицій платівки взяв участь Національний симфонічний оркестр України. Тур "Вночі" охопить 14 міст України і вже традиційно завершиться другим концертом у Києві.