Сонячні та вітрові електростанції, а ще – об'єкти, які генерують електрику зі сміття. Clear Energy – українська компанія, яка є одним із лідерів у галузі альтернативної енергетики.

Підприємство заснували у 2015 році. Рік після цього поблизу міста Корюківка на Чернігівщині спеціалісти компанії ввели в експлуатацію теплову електростанцію. "Паливом" для роботи ТЕС стали відходи деревообробної промисловості. Деревину подрібнюють на тріски і спалюють у спеціальному котлі. Унаслідок згоряння утворюється водяна пара, яка потрапляє до турбогенератора. Генератор обертається, виробляючи електроенергію, яка спеціальним червоним кабелем подається до енергосистеми України. Корюківська ТЕС – один із найдорожчих та найуспішніших проєктів компанії.

Ще однією перспективною сферою для роботи Clear Energy стали полігони твердих побутових відходів. У 2017 році на сміттєзвалищі неподалік Івано-Франківська запрацювала газоелектрогенераторна установка. Через спеціальні свердловини із полігону цілодобово відкачується газ, який утворюється під час розкладання відходів. Цей біогаз, який складається із суміші метану та інших сполук, очищують, а потім спалюють для виробництва електроенергії.

Генерування електричного струму – не єдиний плюс цієї системи. Відкачування біогазу дозволяє суттєво знизити небезпеку пожеж та уникнути трагедій на сміттєзвалищах. А мешканці прилеглих районів можуть насолоджуватися відсутністю неприємних запахів.

Clear Energy активно впроваджує нові проєкти, будує сонячні та вітрові електростанції. У компанії переконані: завдяки альтернативній енергетиці можна не тільки покращити стан екології, а й зменшити суми у платіжках за комунальні послуги. А у перспективі – перетворити Україну на енергетично незалежну державу.