Vodafone Україна продовжує інтенсивне будівництво та впровадження нових технологій на мережі під час карантину, пропонуючи абонентам послуги і сервіси нового рівня.

З цією метою оператор, спільно з компанією Nokia, і за погодженням з НКРЗІ, провели заміри швидкостей на новому обладнанні AirScale (обладнання наступного покоління від Nokia, готове до роботи з технологією 5G).

Технічними фахівцями Vodafone були протестовані:

використання частотного ресурсу 2100 МГц для технології LTE, на поточний момент на зазначених частотах дозволена тільки технологія 3G (UMTS);

агрегація 3 каналів у технології LTE тестового діапазону 2100 МГц з діапазонами 2600 та 1800 МГц, які в даний момент вже знаходяться в комерційному використанні.

За результатами тестів на комерційній базовій станції, розташованій на технологічному майданчику оператора, вдалося отримати пікову швидкість 733 Мбіт/с. Важливо, що під час проведення замірів показники не опускалися нижче 500 Мбіт/с, що так само є дуже хорошим результатом. Проведене тестування показало, що потенціал технології LTE не тільки в освоєнні нових діапазонів частот, але й у використанні вже наявних частотних ресурсів мобільних операторів. Саме тому, впровадження технологічної нейтральності спектру є ключовим етапом розвитку телеком індустрії в Україні.

«Обладнання Airscale від Nokia підтримує будь-які варіанти агрегації трьох та більше каналів для технології 4G, що дозволяє абонентам отримувати високі швидкості, а компанії Vodаfone Україна – максимально ефективно використовувати весь наявний частотний ресурс.

Технологічна нейтральність має стати наступним кроком у відповідь на постійно зростаючі обсяги передачі інформації і саме оператор має вирішувати, яку технологію доцільно використовувати для забезпечення потреб своїх абонентів. Лінійка обладнання Airscale забезпечить компанії Vodаfone Україна повну свободу дій щодо запуску сервісів на базі будь-яких дозволених (2G, 3G, 4G) та майбутніх технологій (5G)», – відзначив Євген Баличев, генеральний директор компанії Nokia Україна.

Минулого року Vodаfone вже встановлював рекорди швидкості, розігнавши мережу 4G в Одесі до 538 Мбіт/сек і в Києві – до 525 Мбіт/сек.

Vodafone Україна – лідер за швидкістю мобільного інтернету в Україні за результатами незалежного дослідження Ookla у другому півріччі 2020 року.