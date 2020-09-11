Vodafone розпочав продажі iPhone зі знижкою за умови контрактного підключення.

Усі охочі зможуть придбати офіційний iPhone SE 2020 за 10999 грн в будь-якому магазині власної ритейл мережі Vodafone. Модель 2020 року в обмеженій кількості буде доступна зі знижкою в 3000 грн.

"Ми запускаємо новий для України формат покупки топових смартфонів. Формат, поширений в США та Європі, раніше не було реалізовано в Україні через низьку вартість телекомунікаційних послуг та, на жаль, міцний сірий та чорний ринок продажу гаджетів, – коментує старт продажів Михайло Іванцов, директор з маркетингу Vodafone Retail. – За даними наших аналітиків, в Україні понад 60% неофіційних смартфонів виробництва Apple. Завдяки прямим контрактам Vodafone з виробниками та офіційними постачальниками, "iPhone за контрактом" стає можливим і для українців. Цей пілотний проєкт є частиною нашої великої мети й мрії – сформувати в Україні цивілізований ринок білого мобільного ритейлу".

Пілотний проєкт триватиме до 18 жовтня 2020 року включно. В рамках пілоту українці зможуть придбати iPhone SE 2020 на 64 ГБ, трьох кольорів Black, Red, White. Щоб придбати акційний iPhone SE 2020, клієнт має укласти контракт на один рік на користування тарифом Red XL та оформити річну страховку телефона "СмартОК" за 1680 грн.

Vodafone Retail – один з найбільших ритейлерів країни. Магазини Vodafone пропонують тільки сертифіковані товари: смартфони, різні гаджети, переносну електроніку, роутери, аксесуари. У магазинах також можна підключити будь-які послуги Vodafone й отримати кваліфіковану консультацію від експертів компанії.