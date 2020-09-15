Vodafone протягом серпня розширив свою 4G мережу у 18 областях України. Ще понад півмільйона українців отримали доступ до LTE у діапазонах 1800 МГц та 900 МГц у серпні.

Зокрема, за останній місяць компанія збудувала нове 4G покриття в 660 населених пунктах у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька.

Загалом на сьогодні Vodafone забезпечив 4G покриттям 80% українців.

Мобільний зв'язок та мобільний інтернет стали сьогодні для багатьох українців не лише засобом спілкування, а й інструментом для віддаленої роботи. Тому Vodafone Україна продовжує інтенсивно розширювати мережу, збільшувати її ємність і впроваджувати інноваційні рішення.

Компанія продовжує розширення географії покриття у всіх областях України. Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом і сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою і сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту - потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти. Абоненти передоплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет, а також 4G смартфон в інтернет-магазині Vodafone та отримати покупку в найближчому магазині або замовити адресну доставку чи доставку до відділення Нової Пошти.