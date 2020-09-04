Мережа Vodafone 4G у діапазоні 900 МГц вже працює у понад 1500 населених пунктах.

Vodafone запустив мережу 4G LTE900 у Вінницькій області, забезпечивши швидкісним інтернетом ще 126 населених пунктів, де мешкає майже 124 тисячі людей.

Загалом мережа Vodafone 4G у діапазоні 900 МГц вже працює у понад 1500 населених пунктах і охоплює більше одного мільйона людей, які мешкають у Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій областях.

Раніше в населених пунктах, де тепер побудовано мережу LTE 900 МГц, користувацька швидкість в ЕDGE була менше ніж 0,5 Мбіт/с. Після запуску LTE 900 МГц швидкість зросла до 48 Мбіт/с, це відкриває нові можливості для онлайн освіти, медицини, дозвілля, що особливо важливо в умовах карантину, стимулює розвиток підприємництва та економіки в цілому.

Розширення 4G покриття в областях дало оператору можливість, спільно з регіональними адміністраціями, розвивати проєкт Vodafone Village Routes, спрямований на підтримку сільського туризму й підприємницької діяльності в селах. У ці маршрути включені сільські садиби, що розвивають зелений туризм, маленькі агрогосподарства, ферми, пекарні, сироварні, майстерні, де займаються народними промислами. Нові онлайн маршрути для зеленого туризму вже з'явилися в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Рівненській областях.

До кінця 2020 року мережа LTE 900 МГц буде запущена в усіх областях України: по черзі від заходу на схід. Згідно з ліцензійними умовами, до середини 2022 року має бути забезпечене покриття мобільного швидкісного інтернету в населених пунктах із населенням понад 2000 осіб з охопленням 90% населення України. А також – покриття доріг міжнародного та національного значення до середини 2024 року.

Vodafone також проводить роботи з розширення ємності мережі в місцях з інтенсивним інтернет-трафіком. У цілому під час карантину Vodafone розширив ємність мережі в Закарпатській області, Одесі та Одеській області, в Дніпрі та Дніпропетровській області, Житомирської області, Херсонській, Харківській, Чернівецькій областях, Полтавській, Волинській областях, у місті Умань Черкаської області, в Києві, Сумах, Чернігові, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницького. В цілому, модернізація охопила понад 10 тисяч секторів базових станцій на 4 тисячах майданчиків.

Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть активніше користуватися мобільним інтернетом та сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: "інтернет речей", телемедицина, smart-управління енергетикою й сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою USSD-запиту: потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона та SIM-карти. Абоненти передплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет. В інтернет-магазині Vodafone можна придбати стартовий пакет і 4G смартфон, отримавши покупку в найближчому магазині або замовивши доставку на адресу, або до відділення Нової Пошти.