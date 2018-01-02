Водій Mercedes дивом уник зіткнення з поїздом на залізничному переїзді: відео

Неподалік Києва водій на позашляховику Mercedes намагався переїхати залізничний переїзд, коли шлагбаум вже був опущений. Лише вчасні дії працівника залізниці врятували водія автомобіля від неминучого зіткнення зі швидкісним поїздом.

Інцидент трапився ще 29 грудня 2017 року у Боярці на переїзді "Тарасівка". Водій на Mercedes переїхав залізничний переїзд, але далі дорогу йому перегородив шлагбаум. Власник авто вирішив розвернути машину. Однак вона все одно залишалася на шляху поїзда.

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Щоб врятувати водія, черговий по переїзду руками підняв шлагбаум.

За кілька секунд після того, як водій проїхав переїзд, за ним промчав швидкісний потяг.

Відео небезпечного проїзду залізничного переїзду (дивитися з 01:16)