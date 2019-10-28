Водій за ноги виволік нетверезу жінку з маршрутки в Дніпрі: відео

У Дніпрі 27 жовтня стався прикрий інцидент між маршрутчиком та пасажиркою. Водій насильно видворив з салону нетверезу жінку, яка відмовлялася оплачувати проїзд.

Інцидент трапився на маршруті №155 біля залізничного вокзалу у Дніпрі. Відео інциденту опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

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Нетвереза пасажирка намагалася переконати водія маршрутки провезти її безкоштовно. Проте, чоловік відмовився і буквально за ноги витягнув жінка на дорогу. Весь інцидент супроводжувався криками і грубою лайкою.

Пасажири маршрутки обурювалися поведінці шофера і вимагали залишити її у спокої. Люди навіть пропонували маршрутчику заплатити за жінку.

Що ж ви її так викидаєте? Та беріть ці 7 гривень. Що ви робите з жінкою, нащо викинули її? Ужас...,

– обурюється очевидиця.

Проте, водій відмовився брати гроші від інших пасажирів. Він відштовхнув жінку від маршрутки і поїхав.

Водій за ноги виволік пасажирку з маршрутки в Дніпрі: відео