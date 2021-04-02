У 2020 році Fiat розпочав випуск нової генерації електричної моделі 500. За її допомогою водії зможуть заробляти на економному стилі їзди.

Як працює система мотивації

Річ у тім, що в новому авто встановлено розважальний комплекс Uconnect, який слідкує за стилем їзди і навіть заохочує економити. Тобто чим повільніше і плавніше їздить драйвер, тим більше відшкодувань на нього чекає.

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За напрацювання заощадливої манери їзди виробник винагороджує водія криптовалютою.

Яку криптовалюту можуть отримати водії

Щоправда, це не біткойн, а власна валюта, яка називається KiriCoin, і одна одиниця якої дорівнює 2 євроцентам. Тобто за рік можна заробити приблизно 150 євро. Витратити зароблене можна тільки в обмеженому колі сервісів. KiriCoin наразі приймає 11 брендів в 13 європейських країнах. А кращі учасники такого змагання з економії ще отримують бонуси від Amazon, Apple, Netflix та Spotify.

Дивіться Fiat 500, на якому можна заробити криптовалюту / Фото Fiat

В Європі перестали продавати "екологічні" Ford Mustang

Коли у 2014 році Ford Mustang сенсаційно повернувся на європейський ринок. Він пропонувався не тільки у версії GT з 5-літровим V8, але й з базовим чотирициліндровим мотором 2,3 екобуст на 325 сил. Однак компанія Ford вирішила повністю відмовитися від слабшого Mustang на європейських ринках. Це рішення пов'язане із низьким попитом на мотор екобуст, на який припадає усього 15 відсотків продажів.

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