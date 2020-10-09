Кабінет Міністрів дозволив водіям самостійно обирати номерні знаки для автомобілів. Це відбуватиметься під час реєстрації власного авто.

Відповідне рішення члени Кабміну підтримали під час засідання уряду 9 жовтня. Про це повідомляє 24 канал.

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Деталі законопроєкту

Проєкт закону має на меті впорядкувати процедуру присвоєння та виготовлення номерних знаків для авто в Україні.

Як було раніше

Наразі в Україні працює наступна схема реєстрації та отримання номерного знака для авто:

Міністерство внутрішніх справ проводить тендер на виготовлення номерних знаків. Після цього МВС передає закуплені номерні знаки регіональним центрам МВС. Останні ж передають номерні знаки до територіальних сервісних центрів. Лише після цього власник авто отримує номерний знак.

Така процедура вкрай громіздка та економічно невигідна. А для виготовлення номерних знаків держава витрачає зі свого бюджету більшу суму, ніж коштує сам знак.

Як буде тепер

Відтепер номерні знаки можуть виготовляти суб'єкти господарювання, тобто юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства. Крім того, водії зможуть самостійно обирати номерні знаки.

Передача функції з виготовлення номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, та номерних знаків для разових поїздок забезпечить економію бюджетних коштів та призведе до розвитку малого бізнесу,

– зазначили у МВС.

Єдина вимога – номерні знаки повинні відповідати встановленим нормам. У МВС наголосили, що запропоновані зміни сприятимуть скороченню витрат бюджетних коштів.