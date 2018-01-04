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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Водіїв будуть штрафувати за сміття на дорогах

17:04, сьогодні 1567 Читать новость на русском
Сміття на дорогах
Сміття на дорогах / Служба автомобільних доріг

Міністр інфраструктури Володимир Омелян має намір ініціювати введення високих штрафів за викидання сміття на узбіччя українських доріг.

На думку міністра, необхідно карати автомобілістів, які смітять на дорогах. Пан Омелян продемонстрував фотографії узбіччя, яке засипане сміттям.


Сміття на узбіччі дороги

Це – сміття, яким щедро всіяні наші узбіччя. Сміття розкидає не Укравтодор, не міністр або Прем'єр-міністр, а переважно самі автомобілісти: недопалки, пляшки, цілі мішки. Прибираємо і будемо ініціювати високі штрафи за таке неподобство і нехлюйство!
– сказав міністр інфраструктури.


Узбіччя після прибирання сміття

"Хочеш смітити? Сміти власними грошима!", – додав пан Омелян. Щоправда, конкретних пропозицій з приводу того, як саме слід штрафувати автомобілістів за подібні вчинки і хто має це робити, від міністра інфраструктури поки не надійшло.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 канал
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