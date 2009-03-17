Водний саміт

Половина населення Землі може через 20 років залишитися без води.

В Стамбулі відбувається 5 міжнародний форум з проблем використання водних ресурсів. Виступаючи на зустрічі, президент Туреччини Абдулла Гюлль заявив, що значна частина населення планети вже потерпають від нестачі води, а близько мільярда людей, за даними ООН, не мають доступу до чистої води. В роботі саміту беруть участь глави низки держав, урядів, депутати парламентів, вчені та представники 3 тисяч громадський організацій.Загалом на форум прибули делегати з 130 країн світу. На водному саміті його учасники спробують виробити нову політку та стратегію управління водними ресурсами. До країн, які використовують спільні джерела води, учасники форуму звернулися з прохання “вести продуктивний діалог та співпрацю”. Підсумки та декларація саміту направлять керівництву країн “великої вісімки” та ООН.