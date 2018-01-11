Водохреща-2018: де купатися в Києві

Християни вірять, що в день Хрещення Господнього вода в річках, ставках і озерах стає цілющою. Тому 19 січня прийнято занурюватися в ополонку з головою, змиваючи з себе всі гріхи і оздоровлюючи організм.

Хрещення Господнє також називають Святим Богоявленням. Щороку воно припадає на 19 січня. У цей день Ісус Христос попросив Івана Хрестителя охрестити його в ріці Йордан. Під час хрещення на Ісуса з небес зійшов Святий Дух у вигляді білого голуба і зазвучав Голос Божий. Він проголосив, що відтепер Ісус Христос став сином Божим. Відтоді християни щороку відзначають це велике свято.

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Традиція купання в ополонці збереглася до сьогодні. Свято в народі називають також Водохреща. У місцях купання облаштовують умови для зручності проведення обряду, на місці повинні чергувати медики і рятувальники, щоб уникнути нещасних випадків. Спершу священик читає молитву і освячує місце, де люди будуть купатися. Потім віряни заходять у воду і три рази повністю занурюються у воду, читають молитву і виходять з води.

Якщо ви цього року вирішили виконати цю традицію, спершу почитайте правила, як підготувати організм і як правильно купатися в ополонці на Хрещення. Прихопіть із собою махровий халат, рушник, комплект змінного одягу, теплий одяг; купальник або плавки; не ковзаючі тапочки або ж вовняні шкарпетки; гумову шапочку.

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Де купатися на Хрещення Господнє-2018 у Києві

Гідропарк

Одне з найпопулярніших місць на Водохреща в Києві. Сюди зазвичай приходять відомі політики і чиновники. Традиційно вода освячується вищими церковними чинами. Є підготовлена ополонка, рятувальники, передбачені народні гуляння. Основні дійства проходять біля каплиці Хрещення Господнього. Учасники хрещенського занурення можуть скористатися кабінками для переодягання, які розташовані на Венеціанському пляжі.

X-Park

Дійство відбуватиметься у парку Дружби народів, біля Юр'ївської затоки річки Десенки. Тут передбачені такі зручності: велика парковка під охороною, чиста джерельна водойма, велика зона для переодягання з дерев'яним покривом, чай і глінтвейн у теплому кафе, теплі бунгало з камінами, чотири сауни. Зранку тут відбудеться освячення води. Будуть підготовлені три ополонки + 1 для нудистів. У парку Дружби народів також традиційно відбудеться "Моржи Fest" з цікавими зимовими змаганнями, перфоменсами і призами.

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Мамаєва слобода

Зранку в козацькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться святкова літургія, потім хресна хода та Велике освячення води на озері біля церкви перед Йорданським хрестом. Після водних процедур в "Мамаєвій слободі" триватимуть водохресні гуляння за козацьким звичаєм: буде музика, куліш на багатті, спалювання дідуха і водіння кози. Вхід на територію хутора – 60-100 грн.

Дніпровська набережна

На березі Дніпра розташований храм Святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Поруч можна буде тричі зануритися на Водохреща в купіль.

Озеро Тельбін

Біля храму Різдва Христового на Березняках о 12:00 священик освятить ополонку на озері Тельбін, після чого всі охочі зможуть зануритися у водойму.

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Оболонська набережна

Парафіяни УПЦ МП виконують водохресний обряд біля Покровського собору на Оболонській набережній. Ополонку вирубують у вигляді хреста, її освятить митрополит Київський.

Воскресенські сади (садиба "Гніздо зозулі")

19 січня тут на вас чекають підготовлена ополонка, яка підсвічується вночі, зручна парковка, затишне кафе і дві сауни.

Парк "Феофанія"

З 8:00 тут будуть облаштовані комфортні ополонки із солом'яним настилом, намети для обігріву і переодягання. Після крижаної ванни ви зможете випити трав'яний чай, каву, глінтвейн. Вхід на територію парку – 20 грн.

Музей народної архітектури та побуту "Пирогово"

Крижане купання відбудеться біля храму Архістратига Михаїла. 19 січня у церкві влаштують концерт дзвону. У "Пирогово" Водохреща святкують з дотриманням усіх християнських обрядів. Вхід на територію музею під відкритим небом – 40 грн.

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Заміський етнографічний комплекс "Українське село"

Тут відбудеться освячення води у новій дубовій купальні. Потім парафіяни Свято-Димитрівського храму і відвідувачі комплексу зможуть зануритися у водохресну купіль.

Парк "Київська русь"

19 січня тут відбудеться реконструкція Водохрещенського обряду за всіма правилами, які існували колись у Давній Русі. Зранку відбудеться хресна хода до Смарагдового озера, освячення води і купання в озері. Після крижаного занурення зігрітися можна буде в корчмі трав'яним чаєм або глінтвейном. Крім безпосередньо обряду водохресного купання, на території парку показуватимуть театралізоване дійство "На Йордані", традиційний різдвяний вертеп, а також цікаву та повчальну казка із музикою і спецефектами від театру Стародавнього Києва. Театралізована програма триватиме 3 дні: 19 січня з 16:30; 20 і 21 січня – з 13:30. Вхід на територію комплексу – 150 грн.

Блакитне озеро

Це одна з найкрасивіших водойм Києва та околиць. Поруч з озером є стоянка. Однак це місце припаде до душі любителям відокремленого відпочинку, бо транспортом добиратися сюди довго, та й церков поблизу немає.

Інші місця купання на Водохреща-2018 в Києві

Зануритися в крижану воду на Хрещення Господнє у Києві можна буде в Голосіївському парку біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря, на Трухановому острові біля Пішохідного моста, у мікрорайоні Корчувате в затоці Галерна, на набережній Дніпра біля Патріаршого собору, на Русанівській набережній та на озері Міністерка (Редькино).

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