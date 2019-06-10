Вогняне шоу, вистави та феєрверки: чим вразив грандіозний оперний фестиваль на Вінниччині (фото)

Сотні глядачів з’їхалися на Вінниччину, де п’ять днів тривало грандіозне камерне дійство – "Тульчин опера фест". Там просто неба звучали шедеври світової класики та лунали неймовірні голоси виконавці як з України, так і з-за кордону.

Всесвітньовідома Польська королівська опера вперше лунала в Україні. На "Тульчин опера фест" виконавці привезли унікальну програму, яку ще ніхто не бачив.

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Де проходив фестиваль?

Operafest Tulchyn-2019 тривав з 4 по 9 червня на території "Подільського Версалю" – у палаці Потоцьких у Тульчині. Міжнародний опера-фест відбувся тут вже втретє. На декілька днів невеличке місто привернуло увагу тисяч людей.

У програмі фестивалю – твори 27-ми композиторів, опера звучала сімома мовами. Візитівкою фестивалю стали аніматори на ходулях.



Аніматори розважали гостей фестивалю

Цьогоріч фестиваль супроводжував дощ, тому серед глядачів були тільки справжні поціновувачі опери. А дехто заради опери готовий ночувати просто неба, у наметі.

Гігантські тюльпани та вогняне шоу

Здивували любителів опери і декорації. Так, головною локацією для фото стали гігантські тюльпани. 14 високих квіток прикрашали територію біля Палацу Потоцьких.

Над їх створенням працював відомий митець із Польщі Ярослав Козяра.

Гігантські тюльпани стали локацією для фотосесій

Також його роботи, кольорові зірки, розмістили на паркані пам’ятки архітектури. "Він приймав участь у різних фестивалях, проектах, має дуже велику кількість авторських проектів. От нарешті він завітав в Україну і представив проект "Квіти", – відповів куратор візуальної програми фестивалю Олександр Никитюк.

А родзинкою фестивальної програми став виступ харківського театру вогню "East fire show" – з елементами цирку.

Дивіться відео: вогняне шоу з елементами цирку

Балет про кохання на оперному фестивалі

Ввечері 8 червня на Grand Operafest Tulchyn вражав дивовижний балет "Собор Паризької Богоматері" Харківського національного театру Cxid Opera.

Прем'єра мала хореографічну версію народної артистки України Євгенії Хасянової, і була на основі балетної класики. Втім, суть сюжету, розказаного Віктором Гюго, майже не змінилася. Тож глядачі були вражені від танцю історії кохання, яке виявилось міцнішим за кам'яні мури Собору Паризької Богоматері.



Балет присвячений твору "Собор Паризької Богоматері"

Яскраве театральне шоу та феєрверки

Під час театрального шоу показали кращі номери найвідоміших мюзиклів світу з різних країн різних часів: "Кабаре", "Цілуй мене, Кет", "Граф Монте-Крісто", "Кішки", "Нотр Дам де Парі", "Привид опери", "Скрипаль на даху" та інші. На одній сцені були солісти опери, балету, хору й великого симфонічного оркестру.

Актори з театрального шоу: фото

Хто з урядовців був присутній на фестивалі? Володимир Гройсман завітав на святкування фестивалю. Він 15 хвилин робив селфі з глядачами, а потім привітав містян з мистецьким святом і урочисто закрив Operafest Tulchyn.



Гройсман теж відвідав оперний фестиваль на Вінниччині

Фінальною подією став незабутній феєрверк над "Подільським Версалем".

Які враження отримали глядачі від фестивалю? Юлія Губрій розповіла, що їй дуже подобається такий формат та масштабність фестивалю. "З кожним роком я бачу настільки рівень проведення фестивалю зростає. Моя любов до опери розпочалася саме з цього фестивалю", – додала вона.

Як пройшов оперний фестиваль на Вінниччині: дивіться відео журналістів 24 каналу