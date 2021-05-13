Карантинні обмеження спонукали українців проводити вдома набагато більше часу, ніж зазвичай. Звичні кінозали з попкорном їм успішно замінили стримінгові сервіси з бутербродами. Volia – один з лідерів вітчизняного OTT-ринку, що надає послуги перегляду відео за запитом.

Компанія розповіла, які фільми й телепередачі виявилися найбільш затребуваними на платформі Volia під час локдауну.

У не найпростіші часи в українців виразний запит на позитив. Топ рейтингу фільмів очолила голлівудська мелодрама "Красуня" – щаслива історія про Попелюшку з 90-х з неповторними Джулією Робертс і Річардом Гіром. Ми стали набагато більше взаємодіяти з родичами. Можливо, цим пояснюється друге місце вітчизняного гумористичного серіалу "Свати". Йому в спину дихає український комедійний хіт "Скажені весілля" – третє місце. Сімейний перегляд – справжня палочка-виручалочка, якщо у вас діти. Серія захопливих пригодницьких фільмів "Пірати Карибського моря" від Disney взяла на абордаж четверту сходинку. Торгові центри були закриті, але пристрасть до шопінгу і стилю задовольнив фільм "Диявол носить Прада" – п'ята позиція. Слідом розташувалися: кінокомікс "Люди Ікс: Росомаха", прем'єра 3D-екранізації "Король Лев", блокбастер "Земне ядро", історична драма "Робін Гуд" і фантастичний "Джон Картер".

Ті самі тренди простежувалися і в телеперегляді. Абсолютний лідер – 11-й сезон шоу "Холостяк". Друге місце в 11-го сезону "Голосу країни". Музичне шоу "Маска" посіло третю сходинку. Розважальний контент на четвертій позиції розбавили "ТСН. Новини тижня". Замкнула п’ятірку чергова прем'єра "Вечірнього кварталу". Також у гарячій десятці передачі "Світ навиворіт", "Ліпсінг батл", "Право на владу", "Дизель-шоу" та "Майстер-шеф".

У період локдауну абоненти ОТТ-сервісів Volia спожили 37 699 119 хвилин контенту, а це майже 72 роки безперервного перегляду!

Локдаун сприяв популярності Volia та наших OTT-сервісів. Разом з тим ми дуже раді, що країна поступово повертається до звичайного ритму життя. Попереду сезон відпусток. А це означає, що Volia можна захопити із собою в подорож і дивитися наш контент в дорозі і на відпочинку. Абоненти Volia можуть просто продовжити користуватися послугою домашнього ТВ в будь-якому іншому місці України, використовуючи наші програми на мобільному телефоні, Smart TV та комп'ютері. Для всіх інших ми пропонуємо просту реєстрацію в нашому застосунку або в Web TV — і контент буде доступним. До літа ми підготували ще більше цікавих новинок і приємних сюрпризів для всіх наших абонентів,

– розповіла Сандра Крауіня, маркетинг-директорка Volia.

На Volia вже більше ніж 13 000 одиниць контенту, виробленого найкращими світовими та вітчизняними студіями. І цей перелік постійно поповнюється прем'єрами. Відео доступне за першим запитом у будь-якій точці України на трьох пристроях одночасно.