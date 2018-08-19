Vollebak створила унікальну куртку, що не промокає та не горить

Британська компанія Vollebak випустила першу в світі куртку, виготовлену із застосуванням графена (різновид вуглецю). Завдяки своїй особливій тканині, цей верхній одяг не намокає, однак добре "дихає".

Про це повідомляє Futurism.

Окрім того, якщо залишити куртку поруч з джерелом тепла, а потім надіти графеном всередину, то одяг почне гріти тіло.

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Також цей матеріал виробляє менше вологості при контакті зі шкірою, тож одяг не прилипне, якщо людина спітніла. Крім того, на графені не розмножуються бактерії, матеріал дихає, при цьому не пропускає воду.

"Куртка здатна не тільки проводити навколо вас тепло, що виходить від тіла, щоб зрівняти і збільшити температуру шкіри, але і, в теорії, може запасати необмежену кількість тепла і працювати як радіатор", – кажуть в компанії.

Куртка вже доступна для купівлі. Вона коштує 695 доларів (17 800 гривень).

Унікальна куртка з графену

Що таке графен? Це прозорий шар вуглецю товщиною в один атом. Це найміцніший з усіх матеріалів, відкритих на сьогодні, він дуже гнучкий і має високу провідність.