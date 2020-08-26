Володимира Холодного, який збив курсанток у Києві, взяли під варту
Шевченківський райсуд Києва взяв під варту майора медичної служби Володимира Холодного. Він у нетверезому стані збив трьох курсанток Української військово-медичної академії у Києві. Дівчата у важкому стані перебувають у лікарні, двом із них ампутували по одній нозі.
Про обраний запобіжний захід для майора пише військова прокуратура центрального регіону.
До теми Володимир Холодний збив 3 курсанток у Києві: що про нього відомо
Відомо, що чоловіка відправили під варту на 60 діб. Тобто за ґратами він перебуватиме щонайменше до 23 жовтня.
Як пише 5 канал, Холодний у суді розкаювався за скоєне. Він наголосив, що не намагатиметься уникнути покарання.
Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим,
– сказав він.
Зауважимо, що Холодному загрожує до 8 років позбавлення волі за п’яну аварію з важко травмованими людьми.
Холодний у суді / Фото 5 каналу
Що відомо про страшну ДТП з курсантками у Києві: коротко
- Вона трапилася 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній.
- П’яний водій на Toyota Prius в’їхав у групу курсанток.
- Під колесами авто опинилися три дівчини. Їх у тяжкому стані доправили до військового госпіталю.
- Двом із них провели термінові операції, під час яких ампутували по одній нозі. Інша дівчина отримала переломи обидвох ніг.
- Імовірний винуватець ДТП Володимир Холодний – 46-річний майор, начальник курсу факультету підготовки військових лікарів.. За кермом він перебував у нетверезому стані, у крові в нього виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 1,5 раза перевищує норму.