Шевченківський райсуд Києва взяв під варту майора медичної служби Володимира Холодного. Він у нетверезому стані збив трьох курсанток Української військово-медичної академії у Києві. Дівчата у важкому стані перебувають у лікарні, двом із них ампутували по одній нозі.

Про обраний запобіжний захід для майора пише військова прокуратура центрального регіону.

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Відомо, що чоловіка відправили під варту на 60 діб. Тобто за ґратами він перебуватиме щонайменше до 23 жовтня.

Як пише 5 канал, Холодний у суді розкаювався за скоєне. Він наголосив, що не намагатиметься уникнути покарання.

Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим,

– сказав він.

Зауважимо, що Холодному загрожує до 8 років позбавлення волі за п’яну аварію з важко травмованими людьми.



Холодний у суді / Фото 5 каналу

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