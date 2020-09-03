У Хмельницькому 3 вересня зловмисник стріляв в ексчиновника міської ради Володимира Путіна. Постраждалий заявив, що знає, хто скоїв на нього напад.

Інцидент трапився приблизно о 10 ранку на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому. Про це в коментарі 24 каналу повідомили представники пресслужби поліції Хмельницької області.

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Як напали на Путіна

Зауважимо, що Путін є ексзаступником начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. У коментарі виданню "Є" чиновник розповів, що у нього стріляли з травматичної зброї. Постраждалий заявив, що зловмисник сидів в авто, яке їхало назустріч.

Стріляли з автомобіля Citroёn, скоріше за все з травматичної зброї "Форт 9" чи "Форт 10". Постріл пройшов повз лобове скло. Я знаю, хто в мене стріляв,

– заявив Путін.

У Путіна стріляли в Хмельницькому, дивіться відео:

Кого Путін звинувачує у нападі

За словами ексчиновника, зі стрілком він давно знайомий. Підприємство нападника виконувало у місті певні роботи за гроші з місцевого бюджету. Путін наголосив, що вже 3 роки стосунки між ним та ймовірним нападником є досить напруженими.

Що каже поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує його як хуліганство. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.