Очільник Тернопільської облдержадміністрації інфікувався COVID-19. Наразі Володимир Труш перебуває на самоізоляції, йому призначили лікування.

Голова ОДА перебуває на самоізоляції

Про те, що тестування на коронавірус дало позитивний результат, політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Актуально В Україні виявили 2 328 нових випадків коронавірусу за добу

Голова Тернопільської ОДА зараз перебуває на самоізоляції, проте його самопочуття – не найкраще. Лікарі призначили йому медикаментозне лікування.

Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили це вміння. Буду щодня інформувати вас про стан справ,

– написав Володимир Труш.

Що відомо про Володимира Труша

Політик народився 1980 року в селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області.

Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології).

Ще одна вища освіта -–Дубенська філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права).

З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.

У 2016 – 2019 роках займався підприємницькою діяльністю.

З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

З березня 2020 року – голова Тернопільської ОДА.