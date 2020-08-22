У голови Тернопільської ОДА Володимира Труша – коронавірус: що відомо
Очільник Тернопільської облдержадміністрації інфікувався COVID-19. Наразі Володимир Труш перебуває на самоізоляції, йому призначили лікування.
Голова ОДА перебуває на самоізоляції
Про те, що тестування на коронавірус дало позитивний результат, політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Голова Тернопільської ОДА зараз перебуває на самоізоляції, проте його самопочуття – не найкраще. Лікарі призначили йому медикаментозне лікування.
Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили це вміння. Буду щодня інформувати вас про стан справ,
– написав Володимир Труш.
Що відомо про Володимира Труша
- Політик народився 1980 року в селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області.
- Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології).
- Ще одна вища освіта -–Дубенська філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права).
- З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.
- У 2016 – 2019 роках займався підприємницькою діяльністю.
- З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
- З березня 2020 року – голова Тернопільської ОДА.
Яка ситуація з коронавірусом у Тернопільській області?Станом на 22 серпня на Тернопільщині коронавірус діагностували у 4 507 осіб. 51 випадок – летальний. Одужали 2 813 осіб.
Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 102 971 особа. 2 244 людини померли, 51 735 хворих одужали.