ВОЛЯ запускає мультиекранну платформу, яка дає змогу дивитись контент з різних пристроїв

Карантин не перешкода: ВОЛЯ запускає нову мультиекранну платформу Воля TV, яка дозволяє переглядати рейтинговий ліцензійний контент на всіх екранах: смартфонах і планшетах, на Smart TV, на комп'ютерах і ноутбуках, звичайних телевізорах за допомогою Android приставок.

Близько мільйона глядачів ВОЛЯ першими зможуть подивитися майже весь контент компанії на всіх екранах до кінця травня без доплат.

Відтепер жодних компромісів: улюблений контент для всієї родини можна дивитися з одного абонентського профілю на декількох екранах одночасно. Кожному, у кого є Smart TV – Samsung, Sony, Philips, Xiaomi та ін. або Android приставка – більше не потрібно викликати техніка додому і встановлювати додаткове обладнання – достатньо скористатися новим додатком Воля TV. А вже незабаром до цієї лінійки додадуться й інші бренди телевізорів. Одна з переваг компанії ВОЛЯ – наявність власної інтернет-мережі, по якій можна контролювати і підтримувати вищий рівень якості потокової передачі послуг.

Декілька років тому телекомунікаційні компанії-гіганти, такі як Sky і Virgin media (Британія), Telia (Швеція) і наші сусіди з Polsat почали пропонувати мультиекранні інструменти. ВОЛЯ, в свою чергу, в якості послуги "to go" у 2017 році запустила мобільний додаток Воля TV. Сьогодні smart телевізори і бокси для Android досить популярні на ринку, люди використовують їх не тільки для перегляду лінійних каналів. Близько 30% абонентів ВОЛЯ мають smart телевізори, більша частина з яких придбано упродовж останніх років. Тому зараз обладнання та цифрові технології ВОЛІ дозволяють запустити мультиекранну платформу Воля TV. І я дуже пишаюся тим, що для наших співробітників карантин не перешкода – вони змогли віддалено завершити основні етапи розвитку продукту, який надасть нові можливості для споживання контенту для наших глядачів і нових аудиторій,

– говорить Антон Дзюбенко, CEO ВОЛЯ.

Може здатися, що телевізор стрімко втрачає свою популярність у населення, але це не зовсім так. В Україні 89% або 12,7 млн ​​домогосподарств мають хоча б один телевізор. За даними Індустріального Телевізійного Комітету, стаціонарний комп'ютер є вдома у 27%, ноутбук – у 34%, планшет – 23%, мобільний телефон або смартфон – у 83% домогосподарств.

Тенденція до збільшення розмірів екранів спостерігається в усьому світі. Кількість екранів 30+ дюймів (75+см) з 2014 року зросло з 16% до 33% у 2019 році. Телевізор з екраном 40+ дюймів є у 10% домогосподарств. Прогнозується, що більш ніж 67 млн ​​телевізорів з 50-59 дюймовим дисплеєм будуть доставлені по всьому світу вже в 2020 році. Найбільший темп росту мають телевізори 60+ дюймів. Український ринок наздоганяє світові тенденції, тому зараз саме час для технології мультискрін і подальшого розвитку ОТТ платформ.

56% наших абонентів дивляться фільми кожен день. Чверть наших каналів – у HD якості. Тепер абоненти мають можливість переглядати улюблений контент всюди, з усіх екранів і в будь-який час. Нова мультиекранна платформа допоможе нам розширювати географію наших продуктів за межами присутності компанії – в Одесі, Миколаєві, Ужгороді та інших містах. Адже ми прагнемо також до тих глядачів ринку, які не мають можливості підключитися до нашої мережі, але шукають легальний контент світового рівня,

– резюмує Антон Дзюбенко.

Уже зараз нова мультиекранна платформа доступна абонентам будь-яких інтернет-провайдерів на всій території України. Також вона має ряд технічних і контентних переваг для користувачів. Зокрема, це онлайн-кінотеатр з топовим контентом від Disney, Pixar, Fox, Universal, ABC, Paramount та інших, а також інтерактивні можливості: архів, історія перегляду, батьківський контроль, управління ефіром.

Щоб отримати доступ до мультиекрану Воля TV без додаткової оплати діючим абонентам компанії необхідно активувати послугу в особистому кабінеті my.vola, завантажити додаток на свій пристрій або увійти у веб ТБ tv.volia.com на комп'ютері. Ті, у кого ще немає послуг ВОЛЯ, можуть завантажити додаток на Smart TV, смартфон або використовувати вебтелебачення для реєстрації, щоб підключити послугу.

Додатково

З 2013 року ВОЛЯ однією з перших серед кабельних операторів в Україні надавала своїм споживачам послуги інтерактивного телебачення і перетворила звичайні телевізори понад 200 тис. своїх абонентів на smart за допомогою приставки Smart TV. Це надало можливість абонентам ВОЛЯ одними з перших дивитися інтерактивне ТБ в Україні.