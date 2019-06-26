Можливість отримати досвід роботи, навчаючись в університеті.

ВОЛЯ запускає літнє смарт-стажування для студентів 4-5 курсів. Аби стати учасником програми, достатньо обрати цікавий напрям та записати відео-резюме.

В компанії кажуть, що соціальний проект допоможе молоді ознайомитись з майбутньою професією.

"Кожна функція в нашій компанії виділить по 2-3 реальних проекти, орієнтованих на бізнес, які зараз є в роботі і ми їх віддамо студентам. Ми не хочемо, щоб вони перекладали папірці і виконували купу дрібних доручень, як це зазвичай буває, а ми хочемо дати можливість відчути себе співробітниками компанії, зробити щось значуще", – розповіла директорка з персоналу ВОЛЯ Анна Басюк.

Наприкінці стажування автор найуспішнішого проекту отримає стипендію, яку компанія виплачуватиме протягом першого семестру наступного навчального року.

"Як лідер індустрії ми зацікавлені в розвитку не тільки наших співробітників, але і в цілому хочемо впливати на ринок праці і на нашу молодь.Ми зацікавлені допомагати молоді вирішувати їх проблеми, пов'язані з профорієнтацією, щоб вони розуміли, куди їм йти працювати, які навички у них розвинені краще, де у них краще вийде", – зазначила директорка з персоналу ВОЛЯ Анна Басюк.

Місячне стажування розпочнеться у середині липня. Заявки на участь почнуть приймати з початку цього місця. Деталі програми можна знайти на офіційному сайті ВОЛІ та сторінках в соцмережах. В компанії активно розвивають напрямок пошуку та підготовки кваліфікованих фахівців. Нещодавно також запустили соціальний проект для профорієнтації випускників, студентів і тих, хто шукає нову роботу. Програма має допомогти молоді визначитися із майбутньою професією та обрати навчальний заклад.