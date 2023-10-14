Начальник Херсонської МВА повідомив, що удар завдали близько 15:00. На щастя, інформації про загиблих немає.

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Водночас відомо, що є щонайменше 2 постраждалих.

Близько 15.00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Херсону. Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

В ОВА також заявили про атаку

Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА – повідомив, що окупанти також влучили поблизу супермаркету в Дніпровському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

Голова Херсонської ОВА наголосив, що російські окупанти обстрілюють місто з усіх видів озброєння. Якщо люди чують звуки вибухів, потрібно йти в укриття цивільного захисту, навіть якщо тривога по місту не оголошена.

Якщо ж сповіщають про загрозу, потрібно також негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій загрози. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.