Про це під час брифінгу заявив Олексій Арестович, передає 24 канал.

До теми "Азовсталь" розбомблено, заводи не працюють, – заступник мера Маріуполя про катастрофу в місті

У середу, 16 березня росіяни завдали авіаудару по драмтеатру Маріуполя – прихистку для багатьох громадян і дітей. А надписи "Діти" великими літерами поруч з будівлею не зупинили ворога.

Цей міжнародний злочин викликав вже величезний резонанс у світі. І зараз світове співтовариство надасть свою відповідну реакцію і вживе, я сподіваюся, певних заходів,

​– заявив Арестович.

Наразі втрати все ще уточнюються, але люди, які сховалися у бомбосховищі, вижили. Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Але станом на 10 ранку вже 130 людей живими вибралися з-під завалів.

Нагадаємо, що українців наполегливо просять не поширювати фото, відео чи просто текст із географічною прив'язкою до місця обстрілу. Це допомагає ворогу скорегуватися та наступного разу завдати ще більше шкоди.

Ранковий брифінг Арестовича за 17 березня: дивіться відео