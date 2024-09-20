За словами Олега Кіпера, росіяни могли бити "Іскандерами". Вони влучили по цивільному судну під прапором Антигуа. Серію вибухів в Одесі чули близько другої дня.
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Які наслідки обстрілу Одеси 20 вересня
Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога,
– написав чиновник.
Він додав, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян, і закликав при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямувати в укриття.
Що відомо про удар по Одесі
За даними Повітряних сил, на місто летіла балістика з півдня. Про низку сильних вибухів у місті повідомили кореспонденти 24 Каналу, також удар підтвердив Геннадій Труханов.
Окрім Одеси, тривогу оголосили на Заході України – в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, тобто за траєкторією балістики.
Деякі моніторингові телеграм-канали припустили, що "Іскандер" мав касетну частину. Одеська прокуратура поки не повідомляла про свої висновки.