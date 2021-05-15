Шкідники – одна з головних турбот садівників, боротьба з якою може забирати багато енергії, часу та грошей. Як не ходити колами та нанести головній проблемі ворогу рослин нищівного удару – читайте у матеріалі.

Захист рослин від комах – обов’язковий пункт для кожного садівника. Але здебільшого цей процес не дарує позитивного досвіду та гарного результату. І в цьому немає жодної вини садівників: часто робочий розчин препарату стікає та погано утримується на поверхні листків, не даючи рослинам захисту, якого вони так сильно потребують. Особливо це помітно на культурах із сильним восковим нальотом, таких як капуста та цибуля.

У результаті садівники витрачають безліч свого дорогоцінного часу та коштів, а шкідники як ласували рослинами, так і продовжують це робити. Таке замкнуте коло може позбавити садівництво будь-якого задоволення.