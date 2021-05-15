Ворог шкідників німецької якості: як легко, безпечно та надійно захистити свої рослини
Шкідники – одна з головних турбот садівників, боротьба з якою може забирати багато енергії, часу та грошей. Як не ходити колами та нанести головній проблемі ворогу рослин нищівного удару – читайте у матеріалі.
Захист рослин від комах – обов’язковий пункт для кожного садівника. Але здебільшого цей процес не дарує позитивного досвіду та гарного результату. І в цьому немає жодної вини садівників: часто робочий розчин препарату стікає та погано утримується на поверхні листків, не даючи рослинам захисту, якого вони так сильно потребують. Особливо це помітно на культурах із сильним восковим нальотом, таких як капуста та цибуля.
У результаті садівники витрачають безліч свого дорогоцінного часу та коштів, а шкідники як ласували рослинами, так і продовжують це робити. Таке замкнуте коло може позбавити садівництво будь-якого задоволення.
Вихід знайшли, розробивши ідеальний інсектицид– "Прованто-Отек" під брендом "Протект Гарден". Що ж робить його еталоном серед захисних препаратів?
Секрет – в особливій олійній формуляції, по типу технології Q-TEQ від компанії Байєр, яка підсилює біологічну ефективність продукту та дозволяє знизити норму внесення, що в свою чергу зменшує пестицидне навантаження на землю. Завдяки винаходу німецьких вчених, олія зі спеціальними домішками після випаровування води розподіляється на поверхні листка, утворюючи спеціальну плівку рідини, яка захищає рослину впродовж тривалого періоду. "Прованто-Отек" створений для рослин, тому залишається на них та готовий відбивати атаки шкідників.
Інноваційний препарат готовий дати відсіч совкам на томатах, колорадському жуку на картоплі та томатах, совкам, білявкам та попелицям на капусті, цибулевим мухам, яблуневій плодожерці, гроновій листокрутці на винограді та захистити від шкідників декоративні рослини. "Прованто-Отек" – це універсальне рішення для надійного захисту плодових, овочевих та декоративних культур, яке може похизуватися високими результатами та німецькою якістю. Жоден дощ не змиє ваші зусилля, жодна комаха не здолає надійну оборону та не завадить зібрати хороший урожай.
Ефективність та невеликий розхід препарату – це не гучні гасла, а результат роботи творців "Прованто-Отек". Щоб захистити рослини на 1 сотку землі, потрібно лише 3-5 літрів води та 7 мл препарату. Завдяки своїй унікальній формулі цей засіб від шкідників забезпечує нокдаун-ефект, тривалу дію та активність проти шкідників всіх стадій розвитку. Також він стане чудовим виходом при одночасному заселенні як гризучими, так і сисними шкідниками.
Цінуйте свій час, зусилля та подаруйте собі можливість насолодитися радістю садівництва. Про все інше нехай подбає "Прованто-Отек". Препарат можна придбати під брендом "Протект Гарден" в спеціалізованих агромагазинах.
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