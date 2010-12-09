Голкіпер збірної Мексики Ґільєрмо Очоа отримав запрошення від головного тренера "Фулхема" Марка Хьюза потренуватися разом з командою.

Очоа є гравцем мексиканської "Америки" і на минулому чемпіонаті світу був у складі своєї збірної другим воротарем після досвідченого Оскара Переза.

"Фулхем" тільки недавно запропонував новий контракт основному воротареві Марку Шварцеру, однак запрошення 25-річного мексиканця в Лондон допоможе клубу визначитися з можливим наступником вже немолодого австралійця.

"Наш воротар Ґільєрмо Очоа відправився до Лондона після того, як прийняв запрошення від тренера "Фулхема" Марка Хьюза, - йдеться в офіційній заяві "Америки". - Наш клуб постійно підтримує зв'язок з Очоа, і в разі, якщо "Фулхем" захоче вести переговори про трансфер, то ми повідомимо про це пресі".