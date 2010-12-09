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      Воротар збірної Мексики тренуватиметься з "Фулхемом"

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      Ґільєрмо Очоа
      Ґільєрмо Очоа / newshopper.sulekha.com

      Голкіпер збірної Мексики Ґільєрмо Очоа отримав запрошення від головного тренера "Фулхема" Марка Хьюза потренуватися разом з командою.

      Очоа є гравцем мексиканської "Америки" і на минулому чемпіонаті світу був у складі своєї збірної другим воротарем після досвідченого Оскара Переза.

      "Фулхем" тільки недавно запропонував новий контракт основному воротареві Марку Шварцеру, однак запрошення 25-річного мексиканця в Лондон допоможе клубу визначитися з можливим наступником вже немолодого австралійця.

      "Наш воротар Ґільєрмо Очоа відправився до Лондона після того, як прийняв запрошення від тренера "Фулхема" Марка Хьюза, - йдеться в офіційній заяві "Америки". - Наш клуб постійно підтримує зв'язок з Очоа, і в разі, якщо "Фулхем" захоче вести переговори про трансфер, то ми повідомимо про це пресі".

      blog_ava
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      Джерело: euro-football.ru
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      Новини за 9 грудня 2010
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