За словами очільника Сумської РДА ворожа техніка у великій кількості пересувається в напрямку Києва.
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Громади живуть і працюють у штатному режимі. Магазини також працюють.
Формуються загони тероборони з-поміж добровольців в громадах району. Ситуація в громадах контрольована, запевняє Руслан Сіренко.
Також він повідомив про два блокпости Російської Федерації на території області:
- село Штепівка на Київській трасі
- Краснопілля – на дамбі
На цих блокпостах людей не впускають і не випускають.
У селі Ворожба в напрямку Лебедин знаходиться багато танків на полі, гради перемістилися на територію колишнього училища. Також по дорозі на Лебедин БТР російської армії.
Напрямок Велика Чернеччина – Суми: біля кладовища в Липняку блокпост – 3 танки та 2 БТР.
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