За словами очільника Сумської РДА ворожа техніка у великій кількості пересувається в напрямку Києва.

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Громади живуть і працюють у штатному режимі. Магазини також працюють.

Формуються загони тероборони з-поміж добровольців в громадах району. Ситуація в громадах контрольована, запевняє Руслан Сіренко.

Також він повідомив про два блокпости Російської Федерації на території області:

село Штепівка на Київській трасі

Краснопілля – на дамбі

На цих блокпостах людей не впускають і не випускають.

У селі Ворожба в напрямку Лебедин знаходиться багато танків на полі, гради перемістилися на територію колишнього училища. Також по дорозі на Лебедин БТР російської армії.

Напрямок Велика Чернеччина – Суми: біля кладовища в Липняку блокпост – 3 танки та 2 БТР.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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