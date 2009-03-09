Ворожі сусіди

Ситуація на Корейському півострові дедалі загострюється.

Сеул розпочинає спільні військові маневри із США, Пхеньян же погрожує "нещадним ударом" у відповідь. Влада КНДР привела свої війська у повну бойову готовність перед початком навчань, які щороку спільно проводять сили Сполучених Штатів та Південної Кореї.Влада комуністичної країни застерігає, що північнокорейська армія готова застосувати проти свого південного сусіда зброю, а також проти США та Японії, вважаючи американо-корейські військові маневри небезпечною провокацією. Пхеньян наголошує - будь-які спроби збити супутник, який КНДР збирається запустити у космос, приведуть до війни.Південна Корея і США побоюються, що під виглядом запуску сателіту, Північна Корея насправді хоче провести випробування нової ракети дальнього радіусу дії. Ще до початку навчань Пхеньян зробив низку агресивних заяв, зокрема про готовність воювати з Сеулом. А в минулу п'ятницю КНДР заявила, що в нинішніх умовах не може гарантувати безпеки цивільних авіарейсів у своєму повітряному просторі.Деякі авіакомпанії у зв'язку з потенційною небезпекою навіть перенаправили свої рейси в обхід Північної Кореї. Військові навчання армій Сполучених Штатів і Південної Кореї на Корейському півострові триватимуть до 20 березня, у маневрах візьмуть участь загалом десятки солдатів обох країн, а також американський авіаносець.