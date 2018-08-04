Ворскла – Львів: відео голів та моментів матчу УПЛ

"Ворскла" на останніх хвилинах матчу перемогла ФК "Львів" у 3-му турі УПЛ.

Команда Василя Сачка забезпечила собі три очки завдяки голу від новачка команди – Кареки. Нападник господарів на 84-й хвилині зустрічі вдало замкнув пас від Артема Габелока.

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"Ворскла" вистояла і записала в актив першу перемогу. А "Львів" програє не зовсім заслужено, але за дуже хорошої гри.

Відео голів та моментів матчу Ворскла – Львів

Ворскла – Львів 1:0

Гол: Карека, 84

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