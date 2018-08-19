Ворскла – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У матчі 5-го туру УПЛ бронзовий призер попередньої першості "Ворскла" прийматиме "Маріуполь", який вже цього сезону зіграв чотири матчі у єврокубках.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня, "Маріуполь" зіграв на виїзді у Лізі Європи проти французького "Бордо", де поступився і вилетів з єврокубків.

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Не надто вдалий старт сезону, а також додаткові матчі в кваліфікації Ліги Європи ("Ворскла" стартує аж з групової стадії турніру), роблять саме полтавців фаворитами зустрічі. На їх перемогу PariMatch виставив коефіцієнт 1,70. У той час як перемога "Маріуполя" оцінена в 5,50. Нічия у матчі – 3,55.

Дещо схожі показники дає і "Фаворит спорт" – 1,64 на перемогу "Ворскли" та 5,75 на перемогу "Маріуполя". Щодо нічиєї у матчі, то на неї коефіцієнт 3,75.

Marathon bet оцінив перемогу "Ворскли" в 1,72. На їх суперників – 5,50. Якщо команди не виявлять сильнішого – 3,60.

Нагадаємо, матч "Ворскла" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 19 серпня. Початок о 19:30.

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