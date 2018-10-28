Останнім матчем 13-го туру УПЛ стала зустріч "Ворскли" та "Олімпіка". Команди обмінялися голами ще у першому таймі. При цьому "Ворскла" свої голи забивала, коли вже перебувала у меншості.

Ворскла – Олімпік 2:1

Голи: Снурніцин, 44 (авт), Кулач, 67 – Політило, 16 (пен)

Вилучення: Даллку, 31 (Ворскла)

"Олімпік" у випадку перемоги у цьому матчі міг піднятися на п'яте місце. "Ворсклі" ж перемога була потрібна, щоб наблизитися до "Олександрії", яка поки на третій позиції. Успіх у цьому матчі був на стороні господарів поля.

Хоча для "Ворскли" все складалося не надто добре на початку зустрічі. На 15-ій хвилині Даллку руками зупинив прорив Дегтярьова у власному штрафному майданчику, за що і побачив перед собою жовту картку. Окрім того, арбітр призначив пенальті, яке чітко реалізував Політило, розвівши м’яч і голкіпера по різних кутках.

Читайте також: "Динамо" сенсаційно поступилося ФК "Львів": відеоогляд матчу

Та на цьому проблеми "Ворскли" не закінчилися. На 32-ій хвилині команда залишилася у меншості. Той же Даллку небезпечно зіграв у повітрі ногою, через що побачив перед собою другу жовту картку і покинув поле достроково.

Однак вже після цього "Ворскла" забила. При цьому зробила це двічі. Хоча перший раз – це автогол. На останніх хвилинах першого тайму Кулач скидав м’яч від лінії поля вздовж воріт, і Снурніцин невдало намагався його вибити, але зрізав м’яч у власні ворота.

А вже у другому таймі "Ворскла" вийшла вперед. Після подачі з кутового м’яч відлетів до Кулача. Нападник потужно пробив, і м’яч від перекладини опускався вниз. Чи повністю м’яч перетнув лінію воріт не показав жоден повтор. Але арбітр зафіксував гол.

Єдиний момент, коли "Олімпік" міг зрівняти рахунок – це після удару Білонога. Шиндер прострелив від лицьової лінії, Шуст вже був поза моментом, але удар нападника доннечан на себе прийняв Чижов, відбивши м’яч.

Читайте також: "Карпати" на виїзді познущалися над "Чорноморцем": відео голів

"Ворскла" перемагає і залишається на четвертій позиції, наблизившись до "Олександрії" на п’ять очок. "Олімпік" ж опускається на дев’яте місце.

Відео моментів матчу Ворскла – Олімпік