Французький парламент проголосує щодо вотуму недовіри уряду.

Національна Асамблея може висловити вотум недовіри уряду у зв’язку із планами президента Франції Ніколя Саркозі поновити членство Парижа у військовій структурі НАТО.Нагадаємо, минулого тижня Саркозі заявив про намір Франції повернути собі статус повноправного члена альянсу. При цьому Париж хоче зберегти автономію у використанні французьких військ за кордоном, а також незалежний статус своїх ядерних сил. Очевидно, парламент підтримає ініціативу Ніколя Саркозі, адже правляча партія має більшість у Національній асамблеї.Нагадаємо, Франція понад 40 років бере участь лише у політичних структурах НАТО. 1966 року тодішній французький президент Шарль де Голль вивів свою країну із військового блоку альянсу, оскільки був невдоволений домінуванням у ньому Сполучених Штатів.Попередник Саркозі і його однопартієць - Жак Ширак на посаді президента принципово відстоював попередню політику. Він часто виступав проти дій Вашингтона. Однак з приходом Ніколя Саркозі напрямок зовнішньополітичного курсу Франції суттєво змінився. Новому президенту закидають проамериканську політику.