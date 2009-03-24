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Вотум недовіри

Фінансові ринки 22:02, 24 березня 2009 192

Уряду Чехії висловили вотум недовіри.

Чеський парламент проголосував за відставку Кабінету Міністрів Мірека Тополанека. Однією з головних причини такого рішення стала погана робота Тополанека з подолання економічної кризи. За вотум недовіри проголосував 101 чеський депутат.Це мінімальна кількість, яка була потрібна для ухвалення рішення. Опозиційних комуністів та соціальних-демократів підтримали і декілька членів з партій урядової коаліції. Це і дало можливість висловити недовіру Міреку Тополанеку. Згідно з конституцією Чехії, президент країни має вирішити кому доручити формувати новий уряд. Якщо за три спроби цього не вдасться зробити то на Чехію очікують дострокові вибори.До цього часу Мірек Тополанек виконуватиме обов’язки прем’єра. Відставка чеського уряду відбулася у дуже незручний момент. Адже Прага нині головує у ЄС, крім того наступного тижня країну має відвідати американський президент Барак Обама. Деякі аналітики прогнозують, що уряд Тополанек працюватиме до завершення головування Чехії у Євросоюзі, а потім в країні оголосять дочасні вибори.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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