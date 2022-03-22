Про події у місті розповів мешканець Вовчанська, ім'я якого не розголошують задля безпеки. За його словами, зміну влади намагалися провести під прикриттям роздавання гуманітарної допомоги мешканцям.

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Росіяни намагалися поставити у Вовчанську "свого мера"

Очевидець розповів, що на місце справжнього мера Вовчанська, окупанти хотіли поставити бандита на прізвисько "Чиж". Його справжнє ім'я – Дмитро Чигиринов. Тривалий час його фото висіли на дошці "Їх розшукує поліція" у харківському метрополітені.

За інформацією мешканця Вовчанська, законного голову міста Анатолія Степанця перед цим вивозили до Росії. Там йому погрожували та намагалися схилити до співпраці. Напередодні, 21 березня, з'явилася інформація, що мера повернули до міста, однак чоловік не бачив. Журналісти "Суспільного" звернулися й до самого міського голови Анатолія Степанця. Він відповів на їхній дзвінок, однак не прокоментував ситуацію.

Окупанти збирали підписи за призначення підставного мера у людей, які хотіли отримати допомогу.

Люди, які були на площі сьогодні – це люди, які прийшли за "гуманітаркою". Щоб її отримати, людині потрібно було свої паспортні дані вписати в якийсь листок. А у тому листі внизу був підпис дрібним шрифтом, мовляв, "я голосую за такого-то". Це були типу як вибори нового голови,

– розповів чоловік.

Окупанти почепили триколори та перейменували Вовчанськ балончиком

Також чоловік розповів, що це не перша спроба окупантів показово змінити владу у місті. За 2 дні до цього вони спробували офіційно зібрати людей на церемонію підняття триколору та голосування. Однак, вовчанці не прийшли на це шоу, а вороги вирішили діяти по-іншому.

"Вони зробили так, що "приходьте, тут гуманітарку підвезли". І поки люди стояли за гуманітаркою, вони на фоні цього підіймали прапор, включали гімн якийсь там", – поділився чоловік.

Росіяни почепили триколори на багатьох адміністративних будівлях міста, зокрема на міськраду та будівлю поліції. Крім того, місцеві мешканці розповіли, що окупанти нахабно перейменували "Вовчанськ" на "Волчанск". Однак зробили вони це примітивно – перемалювавши літеру "в" на "л" та закресливши "ь" балончиком на дороговказі, що на в'їзді у місто. Однак, жителі Вовчанська виправили назву на справжню та повернули на вказівник українську символіку.

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