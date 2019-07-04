Вовк і колегія АМКУ розглянуть скарги компанії звинуваченого у фінансуванні тероризму Амірханяна

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель продовжує приймати до розгляду скаргу компанії затриманого за обвинуваченням у фінансуванні тероризму та державного перевороту Араіка Амірханяна – ТОВ "Міколаївбудцентр", код 40984166.

Це випливає з відповідного рішення Комісії на чолі з держуповноважених Андрієм Вовком.

Згідно ресурсу OpenDataBot, власником компанії є Амірханян Араік Хачіковіч, а директором – Амірханян Вагінак Рушанович.

Рішення прийняти скаргу було прийнято незважаючи на той факт, що напередодні в АМКУ звернулися активісти ГО "Всеукраїнське об'єднання "Антикорупційний блокпост" із заявою про відсутність ТОВ "Міколаївбудцентр" в Єдиному держреєстрі підприємств і організацій України. Вони вимагали від АМКУ не приймати рішень щодо відсутньої в реєстрі компанії. Також активісти вказують, що компанія в поданих в АМКУ документах вказав Араїка Амірханяна як свого кінцевого власника.



Фотокопія витягу з ЄДР / "Українські новини"

На думку активістів, вираженому в листі на адресу АМКУ, "Міколаївбудцентр" фактично "вчиняє дії з блокування державної програми з модернізації об'єктів критичної інфраструктури в транспортній галузі та може завдати шкоди загальнодержавним інтересам та інтересам кожного громадянина України". Активісти вважають, що приймаючи до розгляду скарги цієї компанії, АМКУ фактично сприяє її злочинній діяльності.

Раніше за даними СБУ, Амірханян був затриманий, слідчими відкрито кримінальне провадження, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 4 статті 110-2 (фінансування повалення державного ладу), частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон) Кримінального кодексу України.

"В подальшому було встановлено, що Амірханян А.Х. також причетний до скоєння інших злочинів на території України, в тому числі поєднаних з насильством над потерпілими", – говорилося в повідомленні СБУ.

"Ділок, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, вчинив протиправне блокування більше 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад 20 млрд гривень", – зазначили у спецслужбі.

Також у день затримання Амірханяна, 19 червня АМКУ приймав рішення про відсторонення від тендерів іншої його фірми – "Полтавабудцентр" – за змову з підприємством "Дорлідер", якій також раніше було заборонено брати участь у держзакупівлях за несплату податків, неякісно виконані роботи. Крім того, "Дорлідер" також обвинувачувалася в фінансуванні терористів з "ДНР".

Нагадаємо, що Андрія Вовка ЗМІ називають креатурою попереднього ПрезидентаПетра Порошенка в АМКУ. Він працював начальником департаменту управління корпоративними правами та податкового контролю ЗАТ "Укрпромінвест" Петра Порошенка, був юристом ТОВ "Альянс адвокатів "Б і Б Лекс" Юрія та Володимира Бурлаків (Юрій Бурлака - це корпоративний юрист Порошенка). Також Андрій Вовк був засновником власної юркомпанії "Універсальний правовий радник". Він також фігурував у скандалі зі зривом тендерів на закупівлю сканерів для митниці, які повинні були істотно знизити потоки контрабанди через кордон.