Воювали за ідею?

З передової у суди.

Російські військові строкової служби, які воювали у Південній Осетії, намагаються отримати обіцяну винагороду у судових інстанціях. До військової прокуратури Росії надійшло більше сотні скарг від солдатів-“строковиків”. Військовослужбовці скаржаться, зокрема, на відмову командування виплатити їм добові - 54 долари за кожен день перебування у зоні конфлікту.Іншим командири відмовилися оформити документи про проходження служби в грузинському анклаві. Ті ж, хто в ході бойових дій отримали поранення, добиваються ветеранських пільг. Головна проблема полягає в тому, що згідно з документами, ані військових -“строковиків”, ані самої війни в Південній Осетії не було. Пише “Московський Комсомолець”.З початку конфлікту у Грузії російське військове командування заперечувало той факт, що у бойових діях брали участь солдати строкової служби. Лише під натиском беззаперечних свідчень журналістів Генштаб визнав - “строковики” таки воювали в Південній Осетії, однак - наполягало командування - в "гарячу точку" потрапили одиниці. Тільки тепер, схоже, стає відомо, що військовослужбовців у зоні конфлікту було набагато більше.