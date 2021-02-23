Вірджинія стане першим південним регіоном США, де скасують смертну кару. Окрім того, загалом це буде 23-й штат, де відмовляться від страт.

Законодавці вже схвалили відповідний законопроєкт. Наступним кроком його має підписати губернатор-демократ Ральф Нортем.

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Страти у штаті замінюватимуть на довічні ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

Це серйозний крок для Вірджинії, адже раніше штат лідирував за кількістю смертних вироків. За всю історію існування Вірджинії за рішенням суду там стратили приблизно 1,4 тисячі людей.

Перша страта відбулася ще у далекому 1608 році. Тоді у Джеймстауні стратили чоловіка, якого вважали іспанським шпигуном.

За даними "Голосу Америки", наразі у Вірджинії на смертну кару очікують 2 засуджених.

Зверніть увагу! У 1972 році Верховний суд США скасував смертну кару. Однак вже у 1976 році страти за рішенням суду поновилися. Відтоді у Вірджинії стратили 113 людей. Востаннє це відбулося у 2017 році.