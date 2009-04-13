17:42
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Впіймати велику рибу"

19:18, 13 квітня 2009 261

Кінорежисер Девід Лінч у столиці презентував свою першу книгу.

До Києва завітав американський кінорежисер Девід Лінч, автор фільмів, що вже стали класикою кіно - "Синій оксамит", "Людина-слон", "Маллхолланд Драйв", "Дюна", серіалу "Твін Пікс". В столиці майстер кількох десятків психологічних трилерів, та сюрреалістичних історій презентує свою першу, та поки що єдину книгу "Впіймати велику рибу".Сам режисер каже - він приємно вражений такою увагою до своєї персони і щиро втішений, що зміг завітати до України. Адже свого часу він жив в українському кварталі у Філадельфії і навіть спостерігав на місцевих телеканалах за тим, як кілька років українці масово перевдягались у щось помаранчеве.Девід Лінч (кінорежисер): “Мені дуже подобається бути зараз в Україні, мені до душі ваша архітектура, саме відчуття перебування тут дуже приємне і, без перебільшення, кава тут просто чудова”.Ідея написання книги виникла у режисера кілька років тому. Втім, не був би Девід Лінч собою, якби при її створенні не користувався своїми традиційними засобами - еклектичністю, клаптиковістю. Звичайна автобіографія перетворилась на захопливу історію - спогади про кумедні та сумні епізоди зі знімальних майданчиків, перемішані з елементами медитативних практик. У 2006 році книгу видало американське видання Penguin Group, в лютому 2009 автобіографію переклали російською.Девід Лінч (кінорежисер): “Людина створена так, що не може нічого зробити без ідеї. Саме тому я кажу - ідеї, вони як риби. Все, що вам потрібно, це бажання і воно стане своєрідною наживкою. Якщо ви будете в житті бажати ідей, ви зможе легко їх впіймати”.Під час спілкування з численними журналістами Девід Лінч розповів, як народжувалися фантастичні, часом потворні, персонажі його фільмів. Втім запевнив - навіть якби мав можливість - жодного з них зараз би не переробив. В Києві режисер пробуде кілька днів, протягом яких поспілкується з творчою та бізнес елітою, студентами кількох вишів та відкриє представництво фонду свого імені.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 357
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17231
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1520
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 633
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2229
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук