Кінорежисер Девід Лінч у столиці презентував свою першу книгу.

До Києва завітав американський кінорежисер Девід Лінч, автор фільмів, що вже стали класикою кіно - "Синій оксамит", "Людина-слон", "Маллхолланд Драйв", "Дюна", серіалу "Твін Пікс". В столиці майстер кількох десятків психологічних трилерів, та сюрреалістичних історій презентує свою першу, та поки що єдину книгу "Впіймати велику рибу".Сам режисер каже - він приємно вражений такою увагою до своєї персони і щиро втішений, що зміг завітати до України. Адже свого часу він жив в українському кварталі у Філадельфії і навіть спостерігав на місцевих телеканалах за тим, як кілька років українці масово перевдягались у щось помаранчеве.Девід Лінч (кінорежисер): “Мені дуже подобається бути зараз в Україні, мені до душі ваша архітектура, саме відчуття перебування тут дуже приємне і, без перебільшення, кава тут просто чудова”.Ідея написання книги виникла у режисера кілька років тому. Втім, не був би Девід Лінч собою, якби при її створенні не користувався своїми традиційними засобами - еклектичністю, клаптиковістю. Звичайна автобіографія перетворилась на захопливу історію - спогади про кумедні та сумні епізоди зі знімальних майданчиків, перемішані з елементами медитативних практик. У 2006 році книгу видало американське видання Penguin Group, в лютому 2009 автобіографію переклали російською.Девід Лінч (кінорежисер): “Людина створена так, що не може нічого зробити без ідеї. Саме тому я кажу - ідеї, вони як риби. Все, що вам потрібно, це бажання і воно стане своєрідною наживкою. Якщо ви будете в житті бажати ідей, ви зможе легко їх впіймати”.Під час спілкування з численними журналістами Девід Лінч розповів, як народжувалися фантастичні, часом потворні, персонажі його фільмів. Втім запевнив - навіть якби мав можливість - жодного з них зараз би не переробив. В Києві режисер пробуде кілька днів, протягом яких поспілкується з творчою та бізнес елітою, студентами кількох вишів та відкриє представництво фонду свого імені.