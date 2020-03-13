Вплив коронавірусу стає відчутнішим: Мінекономіки погіршить макропрогноз на 2021 – 2023 роки

Міністерство розвитку економіки України планує погіршити макроекономічний прогноз на 2021 – 2023 роки, а також і на 2020 рік. Усе через відчутне зниження експорту, зокрема через епідемію коронавірусу у Європі та світі.

Однак на відміну від попередніх кризових періодів, очікується, що економіка України провалиться не настільки відчутно, як в інших країнах. Про це повідомили у Мінекономіки у відповідь на запит Інтерфаксу.

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Показувати якісь цифри поки що зарано. Можемо лише сказати, що темпи зростання економіки будуть дещо слабші, ніж прогнозувалося у державном бюджеті на 2020 рік,

– зазначили у міністерстві.

Однією з ключових причин погіршення прогнозу називають різке зниження експорту товарів з України. Воно спровоковане зниженням попиту і цін на світових ринках.

Втім у Мінекономіки запевняють, що різкого падіння економіки України наразі очікувати не варто. Для цього є одразу декілька передумов:

зважена макроекономічна політика;

надійна банківська система;

відсутність значних дисбалансів у зовнішній сфері, зокрема високі зовнішні резерви.

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Через епідемію коронавірусу у Міністерстві розвитку економіки склали попередній оновлений макропрогноз. Мовляв, останні події показують, що вплив епідемії на економіку буде сильнішим, ніж спершу очікувалося.

"У межах нинішнього прогнозного циклу ми це все вивчатимемо, відстежуватимемо динаміку світових ринків, формуватимемо й оцінюватимемо імовірність різних сценаріїв для України", – запевнили у міністерстві.

Як коронавірус впливає на світову економіку?Через епідемію коронавірусу у світі закриваються ринки, а країни призупиняють або скорочують зовнішню торгівлю. У таких випадках відчутно страждають орієнтовані на експорт сектори економіки. Через це країни банально заробляють менше грошей.



Олії у вогонь додають і чвари, які частково також спровоковані коронавірусом. Прикладом є нафтова суперечка Саудівської Аравії і Росії, яка також виникла на підґрунті необхідності скоротити видобуток нафти через епідемію.